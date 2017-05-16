(Görüntülü Haber) Botan Çayı'na gelene rafting heyecanı ücretsiz

Murat ÇAĞLAR- Orhan AŞAN/VAN, () - VAN'ın Çatak İlçesi'nde karların erimesiyle birlikte su debisi yükselen Botan Çayı'nda rafting heyacanı başladı. Botan Çayı'nı rafting turizmine kazandırrmayı hedefleyen Çatak Belediyesi, gelen sporcu ve turistlere ücretsiz bot, malzeme ve danışmanlık yardımında bulunuyor. Botan Çayı'nın rafting sporu için en ideal yerlerden biri olduğunu belirten Çatak Belediyesi Rafting Hocası Süleyman Bayat, rafting için gelenlere her türlü desteği verdiklerini söyledi. Van'a yaklaşık 90 kilometre mesafede bulunan Çatak İlçesi'nde karların erimesi ve havaların ısınmasıyla birlikte Botan Çayı'nda rafting yapılmaya başlandı. Rafting tutkunları buz gibi sularda adranalin dolu zaman geçirirken, Belediyenin vermiş olduğu imkanlardan da yararlanabiliyor. BARINMA DA ÜCRETSİZ Botan çayını rafting tutkunlarına tanıtmayı hedeflediklerini belirten Çatak Belediyesi Rafting Hocası Süleyman Bayat şu bilgileri verdi: "Çatak dereleri ve Botan Çayı rafting için çok ideal bir yer. Biz Botan Çayı'nın, Çatak'ın artık sporla raftingle anılmasını istiyoruz. Türkiye'nin her yerinden raftinge gönül verenleri de ilçemize bekliyoruz. Gelen herkese de kapımız açık. Doğayla iç içe rafting yapmak isteyenlere malzeme ve barınma imkanlarını da ücretsiz sunacağız."