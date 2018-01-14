(Görüntülü Haber) Bosnalı öğrenciler satırla dondurma kesti

Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-() SÖMESTR tatili için Kahramanmaraş'a gelen Bosna Hersekli bir grup öğrenci, Alpedo Kervan'da kendileri için düzenlenen dondurma şovunda satırla dondurma kesti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin davetlisi olarak şehre gelen öğrenciler akşam yemeğini Alpedo Kervan'da yedi. Yemeğin ardından öğrenciler için Alpedo Kervan Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu tarafından dondurma şov düzenlendi. Kervancıoğlu, zincirle tavana asılı 700 kiloluk dondurmayı satırla keserken, Bosnalı öğrenciler ilgiyle onu izledi. Sami Kervancıoğlu daha sonra elindeki satırı öğrencilere verip dondurma kesti. Ardından satırı eline alan Sami Kervancıoğlu, kestiği dondurmadan elleriyle öğrencilere ikram etti. Alpedo Kervan olarak daha önce kendilerini turizm elçisi ilan ettiklerini belirten Kervancıoğlu, Kahramanmaraş'ın bir dondurma şehri olduğunu söyledi. Kervancıoğlu, Kahramanmaraş'a gelen misafirlerimize dondurma şehri olduğumuz için dondurma kestiriyoruz, dondurma ikram ediyoruz. Onun için Bosna Hersek grubu da şu anda burada misafirlerimiz. Onlara da dondurma şovumuzu, dondurma ikramımız yaptık. Onları da buradan mutlu bir şekilde gönderiyoruz. Bundan sonra gelecek misafirlerimizi de güzel bir şekilde ağırlamaya devam edeceğiz diye konuştu. Bosnalı öğrenciler ise Kahramanmaraş'ı çok beğendiklerini söyledi. Özellikle yemek ve dondurmayı çok sevdiklerini ifade eden öğrenciler, külahta yedikleri dondurmayı zincirle asılı bir şekilde satırla kesildiğini ilk defa görünce şaşırdıklarını belirtti.