(Görüntülü Haber) Boş gününde sokak hayvanlarını besliyor

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de özel bir eğitim kurumunda Zeka Oyunları Öğretmeni olarak görev yapan Dilek İnak, boş günü olan her çarşamba, topladığı yiyeceklerle sokak hayvanlarını besliyor. İnak, "Çocuk tacizlerinin ve diğer kötü olayların, doğayı ve hayvan sevgisinin çocuklarımıza aşılayamadığımızdan oluştuğuna inanıyorum" dedi. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) il temsilciliği tarafından alt yapısını hazırlanan sokak hayvanlarını besleme faaliyetlerine her geçen gün bir yenisini daha ekleniyor. Atama bekleyen ve özel bir eğitim kurumunda eğitmenlik yapan Dilek İnak, yaklaşık bir yıldır, boş günü olan çarşamba günleri, topladığı ekmek ve tavuk kırıntılarını çöp döküm sahasına getirerek, buradaki canlıları besliyor. Bir sokak hayvanı ile insana zarar verme arasında çok ince bir çizgi olduğuna inanan İnak, "Çocuk tacizlerinin ve diğer kötü olayların doğayı ve hayvan sevgisinin çocuklarımıza aşılayamadığımızdan oluştuğuna inanıyorum. Öğrencilerimizle beraber, onların gelişimine katkı sağlaması açısından, duyarlı birer birey olsunlar diye, beraber gelip besleme yapmayı ve kirlettiğimiz ortamı temizlemeyi istedik. Şu an gördüğümüz, iğrenerek baktığımız ve hepimizin şikayet ettiği olumsuz davranışlar, insanlar üzerinde hepsi bir çiçeğe, doğadaki bir canlıya, bir kediye, köpeğe zarar vermeyle başlıyor. Toplum olarak önce bunu düzeltebilirsek, çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılayabilirsek ondan sonra toplum düzelecek ve artık o çocuk tacizleri, insanlara yapılan zararlar gündeme gelmeyecek diye düşünüyorum" dedi.