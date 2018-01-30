Ersan SAN-İSTANBUL,() BEYLİKDÜZÜ'NDE aracıyla boş bir araziye gelen kişi silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan kişinin tedavisi devam ediyor. Olay saat 14.20 sıralarında Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi'ndeki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre 50-55 yaşlarında bir kişi aracıyla boş bir araziye geldi. Burada bir süre bekleyen kişi daha sonra silahlı intihar girişiminde bulundu. Silah sesi duyan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Görüntülü Haber) Boş arazide intihar girişiminde bulundu
Ersan SAN-İSTANBUL,() BEYLİKDÜZÜ'NDE aracıyla boş bir araziye gelen kişi silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan kişinin tedavisi devam ediyor. Olay saat 14.20 sıralarında Beylikdüzü Cumhuriyet...
30 Ocak 2018 Salı 16:09
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