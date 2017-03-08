(Görüntülü Haber) Borsa İstanbul'da Gong kadınlar için çaldı

Haber: İstanbul 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Birleşmiş Milletler (BM) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi, BMKüresel İlkeler Sözleşmesi, Borsa Yatırım Fonlarındaki Kadınlar Platformu, Dünya Borsalar Federasyonu ve Sürdürülebilir Borsalar Girişimi işbirliği ile Borsa İstanbul'da gong töreni gerçekleştirildi.

Törene Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da katıldı. Gong çalma töreninde 15 Temmuz Gazisi Jale Usta ile Suriye'deki hava saldırılarında yaralanan İman Ali de yer aldı.