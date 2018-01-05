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(Görüntülü Haber) Bornova’da 'Konuşan duvarlar' ilgi görüyor

İZMİR'de Bornova Belediyesi 'Konuşan Duvarlar' projesi, ilçenin tarihini resimle anlatıyor. Bisiklet ve atletizm yarışlarıyla golf ve tenis oyunlarının Türkiye’de ilk kez Bornova’da oynandığını hatırlatan graffiti çalışmaları büyük...

İZMİR'de Bornova Belediyesi 'Konuşan Duvarlar' projesi, ilçenin tarihini resimle anlatıyor. Bisiklet ve atletizm yarışlarıyla golf ve tenis oyunlarının Türkiye’de ilk kez Bornova’da oynandığını hatırlatan graffiti çalışmaları büyük ilgi çekiyor. Bornova Belediyesi’nin ilk olarak Yakaköy Mahallesi’nde başlattığı 'Konuşan Duvarlar' projesi ilçenin pek çok mahallesinde binaların penceresiz (sağır) cephelerini renklendirdi. Binaların konumlarına göre bazı noktalarda sprey boyalarla yapılan graffiti eserleri duvarları süslerken, daha yüksek yapılarda giydirme resimler kullanıldı. Bornova Belediyesi'nin daha önce düzenlediği Uluslararası Suluboya Festivali'ne katılan sanatçılar tarafından resmedilmiş Bornova manzaraları ile hazırlanan giydirmeler de kente estetik bir görünüm kazandırdı. En son Ege Üniversitesi’nin Kazım Dirik Mahallesi 373 Sokak üzerindeki bahçe duvarında özel bir çalışma yapıldı. Golf ve tenisin Türkiye’de ilk kez Bornova’da oynandığı, bisiklet ve atletizm yarışmalarının da yine Türkiye’de ilk kez Bornova’da yapıldığı yaklaşık 40 metre uzunluğundaki graffiti çalışmasıyla anlatıldı.

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