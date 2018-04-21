ESENYURT'TA bir kişi alacak-verecek nedeniyle 2 kişiyi rehin aldı. Bir süre sonra rehineleri bırakan kişi üzerine benzin döktü. Polisin ikna çalışması sürüyor.
(Görüntülü Haber) Börekçide 2 kişiyi rehin aldı (4)
ESENYURT'TA bir kişi alacak-verecek nedeniyle 2 kişiyi rehin aldı. Bir süre sonra rehineleri bırakan kişi üzerine benzin döktü. Polisin ikna çalışması sürüyor.
21 Nisan 2018 Cumartesi 18:27
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