(Görüntülü Haber) Bolu'ya 141 eser kazandıran hayırsever İzzet Baysal anıldı

Mutlu YUCA/BOLU () - BOLU'ya eğitim ve sağlık alanında 141 tesis kazandıran hayırsever işadamı İzzet Baysal, ölümünün 17'inci yıldönümünde anıt mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Bolu'da kurdukları vakıf aracılığıyla kentin dört bir yanına eğitim ve sağlık alanında 141 eser kazandıran Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirilen hayırsever İzzet Baysal için ölümünün 17'inci yıldönümünde anma töreni düzenlendi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi(AİBÜ) Gölköy Kampüsü'ndeki anıt mezarda düzenlenen törene Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hayri Coşkun, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, İzzet Baysal'ın kızı Esin Avunduk, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Tören öncesi AİBÜ'de bulunan öğrenci grupları kampüs içerisinden anıt mezara kadar İzzet Baysal için saygı yürüyüşü yaptı. HER YIL BİR ESER Törende konuşan Vali Aydın Baruş, İzzet Baysal Vakfı'nın Bolu'ya eğitim ve sağlık alanında her yıl bir eser kazandırdığını belirterek şöyle dedi: "İzzet Baysal vakıf anlayışını Bolu'ya hediye ederek, vefatından sonra da bu anlayışın devam etmesini sağlamış bir büyüğümüz. Bugün eğitim ve sağlık alanında ne zaman bir ihtiyaç olsa onun kurduğu bu vakıf mutlaka bir şeyler yapmak için çaba sarf ediyor." İl Müftüsü Orhan Genç tarafından okunan duaların ardından törene katılanlar İzzet Baysal'ın mezarına karanfiller bıraktı.