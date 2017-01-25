(Görüntülü Haber) Bolu Dağı'nda kar yağışı

Mutlu YUCA- Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU Dağı'nın D-100 karayolu ve TEM geçişlerinde etkili olan hafif kar yağışı, ulaşımı aksatmadı. Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte yeşil alanlar beyaza büründü. Ancak kar yağışı, D-100 karayolu ve TEM yolunda zeminde etkili olmadı. Ankara-İstanbul arasındaki Bolu Dağı geçişinde sürücüler sorunsuz yola devam etti. Karayolları ekipleri, kar yağışının etkisini artırmasına karşı önlemlerini aldı. Tuz yüklü kar temizleme araçları, Bolu Tağı Tüneli Kontrol Merkezi'nde hazır bekletildi. Trafik ekipleri de güzergahtaki önlemlerini artırdı.