(Görüntülü Haber) Bolu Dağı'nda kar ulaşımı zorlaştırdı

Mutlu YUCA/BOLU, () - BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu geçişlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Bolu Dağı'nda kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürdü. Zaman zaman tipi şeklinde yağan kar ulaşımı zorlaştırdı. TEM ve D-100 Karayolu'nda yer yer zeminde biriken kar nedeniyle sürücüler zorlandı. Karayolları ekipleri aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkisinde sürücüler kar yağışına karşı yavaş gitmeleri ve dikkatli seyretmeleri konusunda elektronik tabelalarla uyarıldı. Trafik ekipleri de kar nedeniyle yol güzergahları üzerinde denetimlerini artırdı.