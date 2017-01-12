Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişinde etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlattı. Ankara-İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı özellikle D-100 Karayolu'nun Elmalık, Seymenler ve Bakacak kesiminde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşladı. Karayolları ekipleri kar yağışı nedeniyle ulaşımdaki olumsuzlukları en aza indirmek için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri de araç sürücülerini yavaş gitmeleri ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
(Görüntülü Haber) Bolu Dağı'nda kar ulaşımı yavaşlattı
Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişinde etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlattı. Ankara-İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda öğle saatlerinde kar yağışı başladı....
12 Ocak 2017 Perşembe 15:01
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