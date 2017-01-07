(Görüntülü Haber) Bolu Dağı'nda kar ulaşımı aksattı

BOLU Dağı'nın TEM yolu ve D-100 Karayolu geçişinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı aksattı. D-100'de İstanbul yönüne giden TIR'ların zincirsiz geçişine izin verilmedi. Bolu Dağı'nda sabaha karşı başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Tipi şeklinde yağan kar ile birlikte TEM ve D-100 Karayolu beyaz örtüyle kaplandı. Karayolları ekipleri iki güzergahta da zeminde biriken karı temizleyebilmek için yoğun çaba harcadı. Ancak küreme araçlarının yolu temizlemesi ardından zemin kısa süre sonra yeniden karla kaplandı. Trafik ekipleri, D-100'de İstanbul yönüne giden TIR'ların zincirsiz geçişine izin vermedi. Ekipler, Elmalık Kavşağı'nda durdurdukları TIR'ları kontrol edip, zincirsiz olanları geri çevirdi. Zincirli olanlar ise yola devam etti. Karayolları ekipleri, aralıksız kar küreme ve tuzlama yaparak Bolu Dağı'nda ulaşımın aksamadan sağlanmasına çalışıyor.