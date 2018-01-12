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(Görüntülü Haber) Bolu'da Türk Metal Sendikası üyesi işçilerden protesto

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da, Türk Metal Sendikası üyesi yaklaşık 500 işçi, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) önerdiği yüzde 6.4'lük zam oranını protesto etti. Türk Metal Sendikası'na üye işçiler, MESS...

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU'da, Türk Metal Sendikası üyesi yaklaşık 500 işçi, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) önerdiği yüzde 6.4'lük zam oranını protesto etti. Türk Metal Sendikası'na üye işçiler, MESS tarafından teklif edilen yüzde 6.4'lük zam oranını protesto etti. Uğur Mumcu Parkı'nda toplanan yaklaşık 500 işçi yağmurlu havaya rağmen İzzet Baysal Caddesi'ne kadar yürüdü. İşçiler, 'Zafer direnen emekçinin olacak', 'Direne direne kazanacağız' sloganları attı. Demokrasi Meydanı'nda toplanan işçilere seslenen Türk Metal Sendikası Bolu Şube Başkanı Özgür Elçi, "Sabrımızın sonundayız ama mücadele azmimiz her geçen gün bileniyor. Bu meydanlarda olmayı biz istemedik. Bu soğukta, bu kışta burada olmak bizim tercihimiz değil. Fakat eğer gerekirse, hakkımızı alana kadar da bu meydanları MESS'e dar edeceğimizi herkes bilsin. MESS'in çağrısına uyarak yeniden bir araya geldik. Peki ne oldu? Haklı taleplerimiz masada kaldı. Bir sonuca ulaşamadık. Hatta yakınlaşamadık bile. Bu beyefendiler bize ne diyor biliyor musunuz? 'Siz üretmeye devam edin ama iş emeğinizin, alın terinizin karşılığına gelince sesinizi çıkarmayın, susun. Ne verirsek onunla idare edin' Peki biz susacak mıyız? Evet susmayacağız. Bıçak kemiğe dayandı. Eylemse eylem, grevse grev. Sonunda zafer mutlaka bizim olacak" dedi.

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