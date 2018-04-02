(Görüntülü Haber) Bolu'da nisan karı
BOLU'nun yüksek kesimlerine ve Gölcük Tabiat Parkı’nda yoğun şekilde kar yağışı etkili oluyor. Bolu'nun Aladağ Yaylası bölgesinde sabaha karşı başlayan kar yağışı aralıklarla yoğun şekilde yağmaya devam ediyor. Kar yağışı...
02 Nisan 2018 Pazartesi 15:20
BOLU'nun yüksek kesimlerine ve Gölcük Tabiat Parkı’nda yoğun şekilde kar yağışı etkili oluyor. Bolu'nun Aladağ Yaylası bölgesinde sabaha karşı başlayan kar yağışı aralıklarla yoğun şekilde yağmaya devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle yer yer kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Ormanlık alanlarda açan çiçeklerin üstü karla kaplandı. Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı'nda da kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı güzel görüntüleri de beraberinde getirdi. Bolu merkezinde ise aralıklarla sağanak yağmur etkili oluyor.
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