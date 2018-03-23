(Görüntülü Haber) Bolu'da araçlar çamura bulandı

Bolu kent merkezinde gece aralıklarla devam eden sağanakla birlikte araçların üzeri çamura bulandı. Sabah saatlerinde evlerinden çıkanlar, kirlenen araçlarıyla karşılaştı. Birçok kişi araçlarını yıkatmak için oto yıkamacıların önünde kuyruk oluşturdu.
Bolu kent merkezinde gece aralıklarla devam eden sağanakla birlikte araçların üzeri çamura bulandı. Sabah saatlerinde evlerinden çıkanlar, kirlenen araçlarıyla karşılaştı. Birçok kişi araçlarını yıkatmak için oto yıkamacıların önünde kuyruk oluşturdu.