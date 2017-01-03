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(Görüntülü Haber) Bolu buz tuttu

Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/BOLU,() - BOLU, dün gece sıfırın altında 26.1 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı ile Türkiye'nin en soğuk illerinden biri oldu. Kentte kaldırımlar, yollar, ağaçlar buz tuttu. Kentte kar yağışının...

Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/BOLU,() - BOLU, dün gece sıfırın altında 26.1 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı ile Türkiye'nin en soğuk illerinden biri oldu. Kentte kaldırımlar, yollar, ağaçlar buz tuttu. Kentte kar yağışının ardından son 2 gündür soğuk hava etkili oldu. Sarıalan Yaylası mevkisindeki Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü istasyonunda gece hava sıcaklığı eksi 26.1 olarak ölçüldü. Gerede'nin Samat Köyü'nde sıfırın altında 24.2, Mudurnu İlçesi'nde ise 21.6 derece olarak ölçüldü. Sabah saatlerinde kent merkezinde eksi 15 dereceye kadar düşen soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Sürücüler, buz tutan araçlarının kapılarını güçlükle açıp, buzla kaplanan camları temizleyerek işe gitti. Soğuk hava nedeniyle bazı araçlar ise çalışmadı. Kent merkezinde caddeler, yollar buzla kaplandı. Ağaçların dalları buz tuttu. Bazı vatandaşlar soğuk havada yürüyerek iş yerlerine gitti. Vatandaşlar, buz sarkıtları ve kar kütleleri oluşan binaların saçaklarının altında yürümemeleri konusunda belediye haporlöründen yapılan anonsla uyarıldı.

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