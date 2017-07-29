(Görüntülü Haber) Bölge Adliye Mahkemesi'nden SEGBİS kararı

TUNCELİ'de 2 yıl önce evlilik dışı dünyaya getirdiği kız bebeğini boğduktan sonra çanta içerisinde Munzur Çayı'na atan 28 yaşındaki Senem Yıldırım'a verilen ömür boyu hapis cezası Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi tarafından sanığın savunma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle bozuldu. Mahkeme, karar duruşmasında sanığın istememesine rağmen, ifadesinin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alınmasını gerekçe olarak gösterdi. Tunceli il merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Munzur Çayı'ndaki Anafatma Mevkii'nde 20 Temmuz 2015'de balık avlayanlar, nehrin üzerinde yüzen bir çanta görünce bunu sudan çıkardı. Çantayı açanlar içinde kız bebek cesedi olduğunu görünce, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma bebeğin, bir naylonla, daha sonra beze sarılarak çantaya konulduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında bebekten alınan kan örnekleri ile yola çıkan jandarma, Tunceli Devlet ve ilçe hastanelerinde kan örnekleri arasında araştırması yaptırınca annenin Tunceli Devlet Hastanesi'nde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak çalışan Senem Yıldırım olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Senem Yıldırım, aynı hastanede bir mesai arkadaşı ile istemediği bir ilişki sonucu hamile kaldığını bildirdi. Hamile olduğunu sonradan öğrendiğini iddia eden Yıldırım, bebeği kendi çabaları ile ağabeyinin evinde doğurduktan sonra ağlamaması için boğup beze sardığını, ardından çantaya koyarak Munzur Çayı'na attığını itiraf etti. Evlilik dışı çocuk doğurduğu için dışlanacağı düşüncesi ile bebeğini öldürdüğünü itiraf eden Yıldırım, tutuklandı. Senem Yıldırım hakkında, Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürmek' suçundan dava açıldı. Tunceli'de yapılan 4 duruşmaya getirilen Yıldırım, cezai ehliyet konusunda rapor aldırılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Burada Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde kalan Senem Yıldırım, 3 hafta Adli Tıp Kurumu'nda gözetim altında olduğu için 5'inci duruşmaya katılamadı. Tunceli'ye nakli yapılamayan Yıldırım, 6'ncı duruşmaya da SEGBİS aracılığı ile katıldı. Yıldırım'ın Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına SEGBİS ile değil de bizzat mahkemede bulunma isteği, heyet tarafından kabul edilmedi. Mahkeme geçen 22 Şubat günü verdiği kararda cezai ehliyeti yerinde olduğu tespit edilen Senem Yıldırım'a ömür boyu hapis cezası verdi. Sanık ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatlarının başvuruları üzerine Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'nce incelendi. 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararı, sanığın savunma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle bozdu. İstinaf kararında bozma gerekçesi şöyle açıklandı: "Sanık, 6'ıncı celseye Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS yoluyla katılmış ve itiraz etmemiş ise de, esas hakkındaki mütalaanın verildiği, esas hakkında savunmaların alındığı, son sözün sorulduğu ve hükmün kurulduğu 22 Şubat 2017 tarihli 7'nci celsede sanığın ses ve görüntü sisteminde sorun olduğunu belirterek SEGBİS sistemi ile ifade vermek istemediğini bildirmesine rağmen, 'İletişimde bir sorun olmadığı, sanığın daha önceden savunmasını yaptığı, nakil yazılarına daha önceden olumsuz cevap verildiği' gibi mazaret olmayacak ve '667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 6/1-i maddesine göre mahkemenin uygun gördüğü durumlarda aynı anda görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle şüpheli veya sanığın sorgusu yapılabilir veya duruşmalara katılmasına karar verilebilir' şeklinde devletin güvenliğine karşı ve terör suçları için ihdas edilmiş olması nedeniyle olaya uygun olmayan gerekçelerle sanığın yüz yüze ifade verme isteminin reddedilmesi suretiyle sanığın savunma hakkının kısıtlanması karşısında CMK'nın 280/1-b maddesi gereğince hükmün bozulmasına..." Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi, Senem Yıldırım hakkındaki dosyayı önümüzdeki Eylül ayında yeniden ele alacak.