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(Görüntülü Haber) Boğazına takılan oltalar 2 deniz kaplumbağasını telef etti

Burhan CEYHAN KUŞADASI (Aydın), () AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, farklı zamanlarda kıyıya vurmuş halde bulunan caretta ceratta cinsi 2 deniz kaplumbağasının boğazına takılan oltalar yüzünden telef olduğu anlaşıldı. Kuşadası'nın...

Burhan CEYHAN KUŞADASI (Aydın), () AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, farklı zamanlarda kıyıya vurmuş halde bulunan caretta ceratta cinsi 2 deniz kaplumbağasının boğazına takılan oltalar yüzünden telef olduğu anlaşıldı. Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi'nde vatandaşlar farklı zamanlarda kıyıya vurmuş halde caretta ceratta cinsi 2 deniz kaplumbağası buldu. Her iki olayda, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ile Milli Parklar yetkililerine bildirdi. Yetkililer, deniz kaplumbağalarının boğazlarındaki olta yüzünden boğulduğunu belirledi. EKODOST Başkanı Bahattin Sürücü, bir günde 2 caretta caretta'nın boğularak öldüğüne değinerek, Bugün ikinci deniz kaplumbağası vakası oldu. Birisi sabah Güvercin Ada kıyılarındaydı. Bu küçüktü ağzında misina vardı. Olta yutmuş ve ölmüş. Balıkçıların bu tür durumlarda misinayı keserek kaplumbağayı denize bırakmaması gerekiyor. Olta ağzında denizde beslenemediği için ölüyorlar. Bu tür durumlarda balıkçıların yetkilileri arayarak bilgi vermeleri ve yardım istemeleri gerekiyor. Gönüllü veterinerler tarafından onu kurtarma imkanı bulabiliyoruz. İkinci olayda ise kaplumbağanın denizde boğulduğunu düşünüyoruz. Balık ağlarına takılıyor suyun üzerine çıkıp hava alamıyor bu nedenle boğularak ölüyorlar. Zamanında müdahale edildiğinde bunların bir çoğunu kurtarabiliyoruz dedi. Deniz kaplumbağaları, kıyıdan alınarak gömülmek üzere başka bir yere götürüldü.

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