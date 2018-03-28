Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren yer yer sis görülüyor. Özellikle boğazda görülen sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ayakları kayboldu. Ortaköy'de olanlar doğa olayını telefonlarıyla görüntüledi. Öte yandan deniz ulaşımı sorunsuz bir şekilde devam ediyor.
(Görüntülü Haber) Boğaz'da sis etkili oluyor
Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren yer yer sis görülüyor. Özellikle boğazda görülen sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ayakları kayboldu. Ortaköy'de olanlar doğa olayını telefonlarıyla...
28 Mart 2018 Çarşamba 18:38
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