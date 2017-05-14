(Görüntülü Haber) Bodrum’daki gece kulübünde yangın (1)

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde bulunan Gümbet Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde yangın çıktı. Kısa zamanda kulübün bitişiğindeki otele de sıçrayan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yerli ve yabancı turistler tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.