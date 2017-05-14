MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde bulunan Gümbet Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde yangın çıktı. Kısa zamanda kulübün bitişiğindeki otele de sıçrayan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yerli ve yabancı turistler tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
(Görüntülü Haber) Bodrum’daki gece kulübünde yangın (1)
MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde bulunan Gümbet Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde yangın çıktı. Kısa zamanda kulübün bitişiğindeki otele de sıçrayan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yerli ve yabancı turistler tahliye edildi. Yangını...
14 Mayıs 2017 Pazar 14:52
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