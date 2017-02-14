(Görüntülü Haber) Bodrum'un cennet koylarını dünya izliyor

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde cennet koy ve adaları tanıtmak için hazırlanan ve yaklaşık 1,5 ay önce gösterilmeye başlanan Mavi Bodrum Belgeseli, internette 1 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi. Atlas Global Hava Yolları'nın iç ve dış hat uçuşlarında gösterilmeye başlanan belgeselin tanıtımını Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon yaptı. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Belediyesi'nin ana sponsorluğunda, Bodrum Oğuz Özay Tanıtım Limited Şirketi tarafından geçtiğimiz yaz çekilen Mavi Bodrum Belgeseli'nin tanıtımı için bugün Hakan Aykan Trafo Kültür ve Sanat Merkezi'de, Bodrum Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ümmühan Yurt ve yapımcı Özay Kartal ile birlikte basın toplantısı düzenledi. 6 ayda hazırlanan ve Bodrum Limanı, Sualtı Arkeoloji Müzesi, Orak Adası, Karaada, Adaboğazı, Çatalada, Kiremit Adası ve Apostol Adası ile Kisebükü, Kargı, Bitez, Kaçakçı, Yalı, Gündoğan, Torba Kuyucak koylarının havadan çekilen 3 dakika 44 saniyelik görüntülerinin yer aldığı Mavi Bodrum Belgeseli, görenleri hayran bıraktı. Müzisyen Erkan İrgi'nin müziğiyle desteklenen görüntülerin özellikle uluslararası fuarlarda kullanılacağını belirten Kocadon, "Bodrum'un tanıtımı için hiçbir konuda asla pes etmeyeceğiz. Bodrum'u daha iyi tanıtmak için, Tanrı'nın bize bir lütfu olan bu güzellikleri anlatan bir film çektik. Turizm çok kritik günlerden geçiyor, sezonda düşüşler olabilir, ancak bu bizi asla yıldırmaz. Sadece Bodrum değil turizmle geçinen tüm kentlerin ilçelerine, illerine sesleniyorum. Asla pes etmeyin, umutsuzluğa kapılmayın mücadeleyi sürdürün. Çünkü turizm çok büyük bir pasta, bütün dünya turizmden geçinmek için büyük mücadele verdi. Bugüne kadar Türkiye ekonomisine büyük katkısı olan turizmi terk edemeyiz, bir kenara koyamayız. Komşumuz aç dururken bizim tok durmamız zor, bu nedenle paylaşarak tanıtım yaparak turizmdeki sıkıntılı günleri aşacağız" dedi. BANKALARDAN TANITIMA DESTEK İSTEDİ Kocadon, Bodrum'da çok sayıda özel bankaya ait şubenin bulunduğunu hatırlatarak, "Türkiye'nin hiçbir ilçesinde bu kadar banka şubesi yok, 70'in üzerinde banka şubesi açtılar. Bu bankalar ilçenin ekonomisi için buradalar. Ancak bugüne kadar Bodrum'un tanıtımında rol almadılar. Bu bankaların genel müdürlerine sesleniyorum. Bu kadar banka şubesini benim kara gözüm, kara kaşım için mi açtınız? Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakanın dediği gibi, gelin tanıtıma katkıda bulunun, herkes elini taşın altına koysun" diye konuştu. "DÜNYANIN EN BÜYÜK HOLDİNGİ BODRUM'DA OTEL AÇACAK" Başkan Kocadon, Bodrum'a yatırım yapmak için gelen ve Bodrum'un kentsel kimliğine saygı gösteren, doğayı koruyan her yatırımcıyı desteklediklerini söyledi. Kocadon, "Bu yıl Amerika'da bulunan ve dünyanın en büyük holdinglerinden biri olan bir kuruluş dünyadaki ilk ve tek otelini Bodrum'da açacak. Bu holdingin adı 28 Şubat'ta İstanbul'da yapılacak toplantıda açıklanacak" dedi. Turizmin sıkıntılı günlerini Bodrum'un rahatlıkla atlattığını anlatan Kocadon, "Anadolu halkı Bodrum'u hiç yalnız bırakmadı. İç turizmde Anadolu halkı sayesinde güzel bir hareketlilik yaşadık. Bu nedenle Türkiye'nin il ve ilçelerini gezerek Bodrum'u daha da tanıtacağız. Bu nedenle Anadolu halkımıza teşekkür ediyorum. Tanıtımlarımıza Avrupa'nın dışında Azerbeycan, İran, Kazakistan, Çin ve Hindistan pazarlarında devam ediyoruz. Ayrıca bu yıl İsrailli turist yeniden Bodrum'a gelecek" diye konuştu. HALİKARNASSOS'A TANITIM Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon "Akdeniz Akademisi Vakfı tarafından başlatılan Halikarnassos Antik Mezarı Tanıtım ve Kral Mozolos'un Ayak İzleri Projeleri ile Bodrum'un gerçek tarihini gün ışığına çıkartarak dünya kültür turizmi ile paylaşacağız. Uzun soluklu bir proje ama hayata geçirdiğimizde dünya kültür turizmi dünyanın yedi harikasından birinin değerlerini görme fırsatı bulacak. 3 bin yıllık tarih yeniden canlanacak" dedi. Belgeselin 1 buçuk ay gibi kısa bir sürede çok sayıda kişi tarafından izlendiğini söyleyen yapımcı Özay Kartal, 1 milyon 170 bin kişi tarafından izlenildiğini ve 7004 kişi tarafından paylaşıldığını açıkladı. İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'daki sosyal paylaşım sitelerinde de paylaşıldığını belirten Kartal, "Bodrum'a turist gelmesini sağlamak amacıyla yaptığımız bu filmi sosyal paylaşım sitesinde paylaşarak ilk amacımıza ulaştık. Bodrum'un eşsiz koyları ve adaları turizm sezonu öncesinde rezervasyonlarını yapacak tatilciler ve ilçe turizmi için doping etkisi yarattı, çok olumlu ve iyi dönüşler alıyoruz" dedi.