Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

(Görüntülü Haber) Bodrum uçurtmalarla şenlendi

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da düzenlenen 11'inci Uçurtma ile Farkındalık Festivali'nde gökyüzü çeşitli uçurtmalarla renklendi. Bodrum'un Gümbet Mahallesi'ndeki Değirmenler Mevkii'nde Miyase Karlıova Organizyon tarafından...

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da düzenlenen 11'inci Uçurtma ile Farkındalık Festivali'nde gökyüzü çeşitli uçurtmalarla renklendi.

Bodrum'un Gümbet Mahallesi'ndeki Değirmenler Mevkii'nde Miyase Karlıova Organizyon tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Bodrum Uçurtma ile Farkındalık Festivali, 'Engelsiz Eğitim İçin Engelleri Gökyüzünde Kaldıralım' sloganı ile gerçekleştirildi. Organizasyonu üstlenen Miyase Karlıova, uçurtma satışlarından elde edilecek gelirin Ortakent Yahşi Özel Eğitim İş ve Uygulama Merkezi'ne bağışlanacağını ifade etti. Sabah saatlerinde festivalin yapıldığı alana gelerek, uçurtmalarını uçuran katılımcılar renkli görüntüler oluşturdu. Organizasyon komitesi tarafından 'yılın annesi' seçildi. Doğumundan bir yıl sonra fiziksel ve bedensel engelli olan 14 yaşındaki Livaneli Doğan'ın annesi Mülkünaz Doğan Bodrum'da 'yılın annesi' seçildi. Doğan'a oğlunun çok arzu ettiği 70 ekran bir televizyon hediye edildi. Ödül töreninin ardından genç şarkıcı Cem Belevi sahne aldı. Belevi, sevilen şarkılarını Bodrumlular'la birlikte söyledi. Festival, çeşitli etkinliklerle ve uçurtma atölyesi etkinlikleri ile sona erdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246