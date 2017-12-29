(Görüntülü Haber) Bodrum'u lodos ve sağanak vurdu
BODRUM'da, kuvvetli lodos ve sağanak, hayatı felç etti. Sahildeki bazı ev ve işyerlerini su basarken, kafeterya ve restoranların önlerindeki masa ve sandalyeler denize sürüklendi, ahşap iskeleler zarar gördü. Feribot seferleri de lodos nedeniyle...
29 Aralık 2017 Cuma 15:49
BODRUM'da, kuvvetli lodos ve sağanak, hayatı felç etti. Sahildeki bazı ev ve işyerlerini su basarken, kafeterya ve restoranların önlerindeki masa ve sandalyeler denize sürüklendi, ahşap iskeleler zarar gördü. Feribot seferleri de lodos nedeniyle iptal edildi. Bodrum'da bugün sabah saatlerinde, sağanak ile birlikte başlayan kuvvetli lodos, okullarına ve işlerine gitmek isteyen Bodrumlular'a zor anlar yaşattı. Saatteki hızı zaman zaman 50 kilometreyi bulan lodosun neden olduğu dev dalgalar, Kumbahçe, Paşatarlası ve Bitez sahilindeki ev ve işyerlerinde su baskınlarına neden oldu. Sahildeki kafeterya ve restoranların çalışanları lodosun sürüklediği masa ve sandalyelerini denizden toplamak zorunda kaldı. Kumbahçe Sahili'nde dalgalar nedeniyle bazı restoranların camları da kırıldı. Bitez ve Turgutreis mahallerinde, balıkçı tekneleri karaya sürüklenirken, bazı ahşap iskeleler de zarar gördü. Kuvvetli lodos nedeniyle Bodrum-Datça ve Bodrum- İstanköy (Kos) feribot seferleri iptal edildi. Lodosun, bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini yitireceği bildirildi.
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