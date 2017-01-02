(Görüntülü Haber) Bodrum Kaymakamı, yeni kimlik kartı için başvurdu

BODRUM Kaymakamı Bekir Yılmaz, yenilenen kimlik kartı için başvuru yaptı. Vatandaşları yeni kimlik kart başvurusu için acele etmemeleri gerektiğini söyleyen Kaymakam Yılmaz, eskisinin 3-4 yıl daha geçerli olduğunu söyledi. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı projesi kapsamında düzenlenen 'Yeni T.C. Kimlik Kartı' için Bodrum'da da başvurular alınmaya başlandı. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Garnizon Komutanı Personel Albay İzzet Adagideli ile birlikte Bodrum Kaymakamlığı Nüfus Müdürlüğü binasında yeni kimlik kartı için başvuru yaptı. Bu sırada Bodrum Nüfus Müdürü Ahmet Güner'in basılmış yeni kimlik kartını inceledi. Eski ve yeni kimlik kartlarını karşılaştıran Kaymakam Yılmaz, TC kimlik numarasını söyleyerek başvuru için gereken parmak izini verdi. İşlemin çok kısa sürmesine şaşıran Yılmaz, şu anki kullanılan kimlik kartını göstererek, "Bu da eski kimlik kartımız. Yeni kimliklerimizin özelliği pratik, kolay taşınabilir olması, güvenli, çipli, çağdaş, modern bir kimlik olması. Kimlik tespitiyle ilgili mağdurlukları ve yolsuzlukları önleyici özellikleri var. Güvenlik tasarımlı, çipli ve E-devlet şifresi uyumlu bir kimlik kartı. Başvurularımız bugün başlıyor. Yalnız vatandaşlarımızdan şunu bekliyoruz. Çok telaşa gerek yok. Bu eski kimliklerimiz 3-4 yıl geçerli. Bu süreç içerisinde yenileme yapılacak. O yüzden acele etmeyelim. Aceleye gerek yok çok izdiham olmasın ki vatandaşlarımız mağdur olmasın. Detaylı bilgiyi de web sayfamız üzerinden açıklayacağız" dedi. YENİ KART İÇİN İZLENECEK YOLLAR Kimlik kartı başvuruları internetten ya da çağrı merkezinden randevu alınarak yapılabileceği gibi randevusuz da ilçe nüfus müdürlüklerine yapılabilecek. Nüfus müdürlüklerine gelemeyecek durumda olan engelli, yaşlı, yatalak hasta gibi vatandaşların başvuruları ise Gezici Kayıt Terminalleri ile alınabilecek. Yeni kimlik kart başvurusu için nüfus cüzdanı veya tanıtıcı kimlik belgesi ve 15 yaşından büyükler için son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf istenilecek. Ayrıca başvuru sırasında kanuni süresi içerisinde yapılan doğum bildirimleri hariç kimlik kartı için 16 TL, kayıp cüzdanlar için ise 32 TL müracaat sırasında değerli kağıt ücreti tahsil edilecek. Vatandaşlar, kimlik kartınızın hangi aşamada olduğu internet üzerinden veya çağrı merkezinden takip edebilecekler. Kimlik kartı, hazırlandıktan sonra vatandaşların başvuru sırasında belirttiği adrese PTT kargo ile teslim edilecek.