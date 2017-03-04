(Görüntülü Haber) Bodrum katındaki uçağa polis incelemesi

AVCILAR'da bir binanın yıllardan bu yana kullanılmayan bodrumunda bulunan, bir gazetenin promosyon kampanyası ile verdiği 2 kişilik 'Fisher Super Koala' hurda uçak polis tarafından incelendi. Ambarlı Mahallesi'ndeki depo olarak kiralanmak istenen bir binanın yıllardan bu yana kullanılmayan, sahibi çevrede tanınmayan binanın bodrum katının bazı bölümlerinde örümcek ağları bulunan iki kişilik uçak olduğu görüldü. Bazı bölümleri ahşap, tek motorlu, ultralight yani hafif uçak olduğunu görenler kimseyi inandıramadı. Bina sakinleri yıllardan bu yana aynı yerde oturmalarına rağmen bundan haberleri olmadığını ve kapının dar olmasına rağmen içeri nasıl ve kimler tarafından getirildiğinden haberleri bulunmadığını söyledi. Duyanların bile inanamadığı bodrumdaki hurda uçak ile ilgili değişik iddialar ortaya atılırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün talimatı ile gönderilen sivil ekip, dün binaya gelerek inceleme yapmak istedi. Bina sakinlerinin daha önce ip ile bağlı olan ancak, uçağa gösterilen aşırı ilgi ve ziyaretçi sayısının fazlalığı nedeniyle zincir bağlayıp kapısını kilitlediği binanın bodrumuna giren polisler, incelemelerini tamamladıktan sonra ayrıldı. Gövdesi, arka küçük tekerleği ve bazı küçük parçaları bulunan, paraşütü bile arkasında bulunan motor, ön tekerleri sökülen uçağın 'Rotax' motorlu ve 'Fisher Super Koala' tipi ahşap uçağın Tercüman Gazetesi'nin promosyon kampanyası kapsamında 1989'da Sibel Can'ın yaptığı çekilişle Bursalı Sacide Yıldız'a verildiği, bunun daha sonra amatör havacı Birol Yağcı'ya 20 bin liraya satıldığı belirtildi. Yağcı'nın bir süre kullandığı ve uçmayı öğrendiği, kırıma uğradığı bu uçağı yine havacılığa meraklı Savaş Bora'ya verdiği ortaya çıktı. Havacılık eğitimi bulunan Bora, uçağın üzerinde bir süre çalıştı. Bora, kendisine telefonla ulaşan muhabirine, bu uçaklardan ikisini o tarihte Saim Biray'ın Türkiye'ye getirdiğini, birisinin Samsun'a götürüldüğünü, diğerinin promosyon rekabeti sırasında kupon karşılığı çekilişle okuyuculara verilmek üzere Tercüman Gazetesi'ne verildiğini anlattı. Savaş Bora, o tarihte 'Gökkuşağı Hava Eğitim Merkezi'ne götürülen uçağın Sibel Can'ın yaptığı çekilişle Bursa'da oturan Sacide Yıldız'a teslim edildiğini, talihli okuyucunun daha sonra bunu Birol Yağcı'ya sattığını söyledi. Bora, Yağcı'nın kullandığı ve uçmayı öğrendiği bu uçağın, kırıma uğraması üzerine kendisine verdiğini belirterek şöyle konuştu: "Kırıma uğrayan uçağı aldık İstanbul Teknik Üniversitesi laboratuvarına götürerek elden geçirdik. Uçmaya hazırlandı. Ekonomik krize girmiştim, İngiltere'de çalışmak için Türkiye'den ayrılmam gerekiyordu. Uçağı bırakacağım, emanet edebileceğim bir kişiyi ararken değişik araç ve parçalara meraklı koleksiyoner Nur Nabi Çamer bunu benden istedi. Kayınbabasının veya onun tanıdığı bir yere götüreceğini söyledi. Bu arkadaşımın önerisi ile kayınbabasının veya tanıdığının Avcılar'da oturduğu binanın bodrum katına kamyonetle taşındı. Neresi olduğunu hatırlamam imkansız. Yıllar sonra Türkiye'ye döndüm. Halen İzmir'deyim. Uçağı alan arkadaşa bağlantıyı 6 yıl önce yitirdim. Uçağın nerede olduğunu yaptığınız haberi gören bir tanıdığımın göstermesi üzerine yıllar sonra gördüm ve hemen tanıdım." Bora, bina sakinlerinin hurda uçak enkazından rahatsız olduğu hatırlatılınca, "İnanın ben de ne yapılabileceği konusunda hiç bir şey diyemiyorum. Bu konuda Nur Nabi Çamer'in bulunması veya ona ulaşılması gerek" dedi.