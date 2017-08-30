(Görüntülü Haber)Bodrum'da Zafer Bayramı için kulaç attılar

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), () - MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde yaşayan öğretmen Naz Peksen ve Atakan Atmaca öncülüğünde bir grup, 30 Ağustos Zafer Bayramı için Çelebi Adası'na yüzerek burada bayrak açtı. Bodrum'da yaşayan ve yüzmeyi seven bir grup, öğretmen Naz Peksen ve Atakan Atmaca önderliğinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için Çelebi Adası'na yüzme etkinliği düzenledi. Ortakent Fink Beach'te saat 08.40'ta ısınmayla başlayan etkinlikte aralarında Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un eşi Hülya Kocadon'un da bulunduğu yaklaşık 50 yüzücü, saat 09.10'da ilk kulaçlarını attı. 1200 metre yüzen grup, saat 09.55'te ise adaya ayak bastı. Etkinlikte herhangi bir olumsuz duruma karşı 4 güvenlik botu ve 2 jet-ski yüzücülere eşlik etti. Yüzemeyecek duruma gelenler botlara alınarak adaya götürüldü. En son yüzücü de karaya çıkınca, adada dev Türk bayrağı açıldı. Naz Peksen'in kızı 6 yaşındaki Zeynep Jan Pekşen, Türk bayrağı önünde kendi yazdığı şiiri okudu. Yüzme etkinliğine katılanlar arasında yer alan ve konuşma yapan Toyga İçözü, "Bu gördüğünüz tamamen amatörce, kişisel bir takım ilişkilerin bir araya geldiği, dostluğun kulaç attığı bir organizasyon. Etkinlik 6 yıldır yapılıyor ben üçüncü kez katılıyorum" dedi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Türkiye'nin onuru olduğunu belirten Fatih Bozoğlu da, "Bu bayramı yıllardır bu şekilde yüzerek kutluyoruz. Ben de iki oğlum ile 1200 metre yüzdüm" dedi. Yüzücüler, daha sonra botlar ile tekrar başlangıç noktasına götürüldü. Bazı yüzücüler başlangıç noktasına giderken, botta bayrağı tekrar açıp selfie çekti.