(Görüntülü Haber) Bodrum'da Türkan Saylan'ın büstü törenle açıldı

BODRUM Belediyesi tarafından heykel sanatçısı Derya Ersoy'a yaptırılan, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Türkan Saylan'ın 2.5 metre yüksekliğindeki büstü, törenle açıldı. 8 yıl önce yaşamını yitiren ÇYDD Genel Başkanı Türkan Saylan'ın Bodrum Belediyesi tarafından yaptırılan büstü, bugün törenle açıldı. Bodrum Kalesi manzaralı Tepecik Mahallesi Meydanı'nda yapılan açılış törenine ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Nihal Kızıl, İlçe Başkanı Nadire Sarıtosun, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, belediye meclis üyeleri, CHP İlçe Başkanı Recai Seymen ve ÇYDD Bodrum Şubesi Gençlik Birimi öğrencileri ile yaklaşık 400 kişi katıldı. Açılış konuşmasını yapan Nadire Sarıtosun "Tam sekiz yıldır bugünün hayalini yaşıyorduk. Hocamızın anısını, adını kentimizin en güzel yerinde yaşatmak için büstün yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türkan Saylan'ın çağdaş yüzü Bodrum'a çok yakıştı" dedi. Genel Başkan Yardımcısı Nihal Kızıl, "Türkan hocamız 'ben öldükten sonra heykellerimi, büstlerimi yaptırmayın, hiç gerek yok' demişti. Ancak, ülkemizin hemen her köşesinde yetiştirdiği aydınlık yüzleri, sevenleri, öğrencileri onu asla unutmadı, unutturmamak için her şeyi yaptı ve yapıyor" dedi. Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu ise üniversite son sınıfta okurken Türkan Saylan ile tanışarak burs aldığını belirterek "Unutulmaz bir bilim kadını olan Türkan hocam o zaman bizden tek bir şey istemişti. Yalan söylememek ve Atatürk ilke ve inkılapları yolunda öğrenim görüp vatana yararlı birer insan olmamızı istemişti. Ona verdiğimiz sözden çıkmadık. Medeniyetlerin, sevginin, hoşgörünün çağdaşlığın beşiği olan ilçemizde onun adını gururla yaşatacağımız için çok mutluyuz" dedi. Konuşmaların ardından gençlik birimi öğrencilerinden Mine Özçelik yazdığı 'Mademki Bu Çocuklar Türkan' ve Hatice Akbaş 'Yaşamaya Dair' isimli şiirleri okudu. Büstün üzerinde Türkçe ve İngilizce, Saylan'ın hayat hikayesi yer aldı. Büstün açılışı katılımcılar ve öğrencilerin alkışları arasında yapıldı. Tören Türkan Saylan anısına lokma dağıtımı ile sona erdi.