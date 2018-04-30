(Görüntülü Haber) Bodrum'da siyah kuğu heyecanı

Nilüfer DEMİR- BODRUM BODRUM (Muğla), () MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde dün (pazar) akşam görülen siyah kuğu, heyecan yarattı. Bitkin haldeki kuğunun Türkiye'de bulunmayan bir cins olduğu belirlenince tedaviye alınması için yakalanmasına çalışıldı. Kuğunun son görüldüğü bölgede arama yapan AKUT ekibinin çalışmaları sonuçsuz kalınca aramalar sonlandırıldı. Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde akşam dolaşan vatandaşlar, kıyıda siyah bir kuğu gördü. Gördükleri kuğuyu bir süre görüntüleyen vatandaşlar, daha sonra bitkin halde görünen canlının fotoğraflarını Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile paylaştı. Gelen ihbar üzerine çekilen görüntüleri AKUT ekibi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne iletti. Şeflik tarafından incelenen görüntüler üzerine siyah kuğunun Türkiye'de bulunmayan bir cins olduğu ortaya çıktı. Yakalanması için AKUT ekibinden destek istendi. Çalışmalar, saat 00.00'da, son görüldüğü yer olan Bitez sahilinde çalışma başlatıldı. AKUT'tan 8 kişilik ekip, kuğuyu aramaya başladı. Yapılan çalışmalar sonuçsuz kalınca aramalar sonlandırıldı. Akut Ekip Lideri Sadettin Uslu, Siyah kuğu için gelecek ihbarları değerlendireceğiz. Vatandaşlarımızın görüp, bilgi verdiği taktirde, kuğu koruma altına alıp Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne ileteceğiz dedi.