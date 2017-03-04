(Görüntülü Haber) Bodrum'da sıcak hava keyfi
BODRUM'da havanın her geçen gün ısınması ile sahillerde renkli görüntüler ortaya çıkmaya başaladı. Denize girip güneşlenenlerin yanı sıra sahilde yürüyüp temiz hava alanlar, güzel havanın tadını çıkardı. Baharın müjdecisi...
04 Mart 2017 Cumartesi 10:52
BODRUM'da havanın her geçen gün ısınması ile sahillerde renkli görüntüler ortaya çıkmaya başaladı. Denize girip güneşlenenlerin yanı sıra sahilde yürüyüp temiz hava alanlar, güzel havanın tadını çıkardı. Baharın müjdecisi son cemrenin 6 Mart'ta toprağa düşmesi öncesinde, Bodrum'da hava ısınmaya başladı. Hava sıcaklığının 22, deniz suyu sıcaklığının 18 dereceye ulaştığı kentte vatandaşlar, sahillere akın etti. Kafeterya, restoran gibi işletmeler doldu. Bazı kişiler denize girdi, dakikalarca yüzdü. Bazıları da paçalarını sıvayıp, deniz kenarında yürüyüş yaptı. Sibirya'dan kente tatile gelen ve ailesiyle birlikte denize giren turizmci 40 yaşındaki Viladimir Moslov, şöyle reri: "Sık sık Bodrum'a geliyorum. Daha önce yaz aylarında geliyordum. Ancak bu kez ailemle erken gelmek istedik ve muhteşem bir hava ile karşılaştık. Şu anda Sibirya ile Bodrum arasında tam 35 derece fark var. Bu da bizim kendimizi cennette hissetmemizi sağlıyor."
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