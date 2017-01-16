(Görüntülü Haber) Bodrum'da önce lodos ardından yağmur

BODRUM'da bu sabah etkili olan şiddetli lodos rüzgarına öğlende sağanak yağmur eklenince, havca şartları ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Bodrum'da bu sabah başlayan şiddetli lodos, aralıklı sağanak yağmurla birlikte ilçede hayatı olumsuz etkiliyor. Sabah okul giderken, öğlen ise eve dönerken birçok öğrenci zorluk yaşadı. Saatteki hızı 60 kilometreyi aşan şiddetli rüzgarla birlikte oluşan dev dalgalar, Kumbahçe sahilini suyla dolup taşırdı. Onlarca ev ve işyeri, sular altında kaldı; ahşap iskeleler parçalandı. Küçük balıkçı tekneleri ise karaya sürüklendi. Güllük'ten İsrail'e giden kuru yük gemileri, Bodrum koylarına sığınmak zorunda kaldı. Turgutreis Mahallesi Bahçelievler mevkilerindeki yazlık evlerde su baskını yaşandığı öğrenildi. Öğle saatlerinde aralıklı dolu yağışları ile birlikte sağanak yağış etkisini arttırdı. Bitez, Ortakent-Yahşi ve Turgutreis mahallelerinde yollar göne döndü. Vatandaşlar su birikintilerini ayaklarına bağladıkları poşetlerle aşabildi. Saatte ortalama 45 kilogram yağışın düştüğü Bodrum'da, lodos ve yağışların 2 gün daha etkili olacağı belirtildi.