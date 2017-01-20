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(Görüntülü Haber) Bodrum'da öğrencilerin karne sevinci

Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), ) MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde öğrenim gören yaklaşık 25 bin öğrenci karnelerini alarak yarı yıl tatiline başladı. Bodrum Merkez Neyzen Teyfik Caddesi üzerindeki Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu'nda...

Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), ) MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde öğrenim gören yaklaşık 25 bin öğrenci karnelerini alarak yarı yıl tatiline başladı. Bodrum Merkez Neyzen Teyfik Caddesi üzerindeki Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi. Bodrum kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, okul müdürü Haydar Akbaba ve öğretmenler ile veliler törene katıldı. Bir öğrenci Kaymakam Yılmaz'a, okulun girişinde çiçek takdim etti. İki sınıfta karne dağıtan Yılmaz, öğrenciler ile bir süre sohbet ettikten sonra çocuklara başarılar diledi. Yılmaz'dan sonra Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin de öğrencilere karne dağıttı. Karne dağıtımının ardından Yılmaz, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Öğretmenler odasında bir süre de eğitmenlerle sohbet eden Yılmaz, okuldan ayrıldı. İlçede ilk dönemin tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 25 bin öğrencinin karnesini alarak 2 haftalık yarı yıl tatiline başladığı belirtildi.

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