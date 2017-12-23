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(Görüntülü Haber) Bodrum'da mandalina şenliği

BODRUM'da kortej yürüyüşü ardından açılan Mandalina Şenliği stantlarında mandalinadan yapılan ürünler tanıtıldı. Bodrum Ziraaat Odası tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi'nin destekleri ile düzenlenen ve...

BODRUM'da kortej yürüyüşü ardından açılan Mandalina Şenliği stantlarında mandalinadan yapılan ürünler tanıtıldı.

Bodrum Ziraaat Odası tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi'nin destekleri ile düzenlenen ve çeşitli etkinliklerle 22 Aralık'ta başlayan Bodrum Mandalina Şenliği'nde kortej yürüyüşü yapıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi bandosunun çaldığı marşlar eşliğinde Neyzen Tevfik Caddesi'nden Belediye Meydanı'na doğru gerçekleşen yürüyüşte renkli görüntüler ortaya çıktı. Geçmiş yıllar canlandırılarak, beldelerden develerle limana mandalina kasaları taşındı. Develerle temsilen getirilen kasalar, limandaki tekneye yerleştirilerek, gönderildi. Kent sakinlerinin de yoğun ilgi gösterdiği şenlikte Bodrum mandalinasının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına dikkat çekmek amacıyla, mandalinadan yapılmış çeşitli ürünler de açılan stantlarda satışa sunuldu.

Bodrum Belediye Meydanı'nda açılan stantlarda, mandalinadan yapılmış reçeller, tatlılar, peynirler ve çeşitli lezzetler de tanıtıldı. Karya Çiçekleri Bodrum yöresi folklor oyunlarını sahneledi. Halk oyunlarının ardından, yerel sanatçıların söylediği şarkılara da şenliği izleyenler danslarıyla eşlik etti. Belediye Meclis Üyesi Funda Akçalı, Bodrum mandalinasının gelecek kuşaklara aktarılması ve yerel üreticileri desteklemek için şenliğin düzenlendiğine dikkat çekerek, şenliğin yarın da gün boyunca gerçekleşecek çeşitli etkinliklerle devam edeceğini söyledi.
 

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