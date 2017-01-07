(Görüntülü Haber) Bodrum'da lodos tekne batırdı

Nilüfer DEMİR/ BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da gece etkili olan lodosta, Kumbahçe Mahallesi'ndeki yedieminde bulunan tekne battı. Tekne vinç yardımıyla kurtarılarak, Yalıçiftlik'e bakımının yapılması için götürüldü. Bodrum'da dün akşam saatteki kızı 60 kilometreye kadar ulaşan lodos ve sağanak yağmur etkili oldu. Kumbahçe Mahallesi Paşatarlası sahilindeki yedieminde duran bir tekne dev dalgaların etkisiyle yarısına kadar battı. Üzerinde isim yazmayan, can simitlerinde ise 'İrem' yazısı görülen 15 metre uzunluğundaki teknede, maddi hasar oluştu. Mülteci kaçakçılığında kullanıldığı, suçüstü yapıldığında yediemine alınarak kıyıda bağlandığı belirtilen tekne, vinç yardımıyla kurtarıldı. Camları kırılan, motor bölümü su alan, arka tarafında ise yarık oluşan tekne, tamir ve bakımı için Yalıçiftlik Mahallesi'ne götürüldü.