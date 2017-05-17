(Görüntülü Haber) Bodrum'da köpük sezonu açıldı

BODRUM'da, gündüz düzenlenen sezonun ilk köpük partisinde, 400 turist dans etti, eğlendi. Turizm sezonun başında Bodrum plajları hareketlenmeye başladı. İngiliz, Danimarka ve Hollandalı turistlerin yoğunlukta olduğu Gümbet Plajı'ndaki Alora Beach Club'ta düzenlenen çeşitli parti ve aktivitelerin yanı sıra köpük partisi de ilgi çekiyor. Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 21 derece olduğu Bodrum'daki bir işletmede, denizden çıkan tatilciler, köpüğün altına girerek dakikalarca çılgınca dans edip eğlendi. İşletmeci Erol İlhan, tavandan püskürtülen köpüğün, turistlerin son yıllarda en çok tercih ettiği eğlence türü haline geldiğini belirtti. İlhan, "Sezonun ilk köpük partisini yaptık. İlgi büyük oldu, yüzlerce kişi köpüğün altına girerek hem serinliyor hem dans edip eğleniyor. Denizden çıkan köpüğün altına koşuyor diyebilirim. Son yıllarda denizden sonra köpük partisi turistlerin tutkusu haline geldi. Köpük partisi bir saat sürüyor" dedi.