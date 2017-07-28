(Görüntülü Haber) Bodrum'da KHK ile ihraçlara tepki

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), () - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 14 Temmuz'da yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan 692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevine son verilen Bodrum Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Demirci ve Ortopedi Uzmanı Dr. Başak Coşkun ile Yatağan Devlet Hastanesi Sağlık Teknikeri Erkan Tanrıverdi için Bodrum Devlet Hastanesi bahçesinde basın açıklaması yapıldı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Muğla Şubesi ve Muğla Tabip Odası tarafından yapılan açıklamaya, KHK ile ihraç edilen Kardiyolog Yasemin Demirci ve Ortopedist Başak Coşkun, siyasi parti temsilcileri, meslek odaları temsilcileri, doktorlar, hasta yakınlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişi katıldı. Açıklamaya katılanlar ellerinde, 'Bodrum'un kalbi durdu', 'Bodrum'un kolu kanadı kırık', 'Kanun Hükmünde Kararname gitsin biz kalıyoruz', 'İyi hekimlik ihraç edildi, geri döneceğiz', 'KHK adaletsizliğine son' yazılı pankartlar taşıyıp tepkilerini dile getiren sloganlar attı. Basın açıklamasını okuyan SES Muğla Şubesi Başkanı Fatma Yarış, aynı zamanda Tabip Odası üyesi olan üyeleri Dr. Yasemin Demirci, Dr. Başak Coşkun ve sağlık teknikeri Erkan Tanrıverdi'nin niçin ihraç edildiğinin açıklanmasını ve Bodrumluların bu ihraçlarla neden cezalandırıldığını öğrenmek için toplandıklarını söyledi. Yarış, şunları söyledi: "Bodrum Devlet Hastanesi'nin uzun süredir neredeyse tek kardiyoloğu gibi görev yapan Dr. Yasemin Demirci ve Ortopedi Uzmanı Dr. Başak Coşkun artık bu hastanede görev yapamıyorlar. Hastane yönetim kademeleri başta olmak üzere bu ihraçta sorumluluğu bulunan tüm yetkililere soruyor ve açıklama bekliyoruz? Siz öncelikle halkın sağlığından sorumlu değil misiniz? Arkadaşlarımız niçin ihraç edilmişlerdir? Yerellerde iftira ve çamur atma politikalarıyla insanların işlerinden edilebildiği bir süreci yaşamaktayız. Maalesef ki hak, hukuk, adalet, vicdan gibi değerlerin yerine; ispiyonculuk, yalakalık, isim verme, gemisini kurtarma, rant, ötekileştirme gibi insani olmayan kavramların yerleştirilmek istendiğini görmekteyiz. Derdi eşit, parasız, nitelikli sağlık hizmeti sunmak olan onurlu sağlık emekçileri olarak bu yozlaşmaya teslim olmayacağımızı bir kez daha haykırıyoruz. Arkadaşlarımız iyi hekimlik yürüttükleri, adaletsizliklere, haksızlıklara, yanlışlara boğun eğmedikleri için mi ihraç edilmişlerdir." 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağının halen açığa çıkarılmadığını ve basın mensupları, milletvekilleri, aydın ve sanatçıların birer birer gözaltına alınarak tutuklanmakta olduğunu dile getiren Yarış, ihraç edilen 2 doktor, 1 sağlık teknikeri hakkında da hiçbir soruşturma, inceleme ve adli kovuşturma olmadığına dikkat çekti. Yarış, yaz aylarında Bodrum'un nüfusunun arttığını, bu KHK ile Bodrum halkının da cezalandırıldığını, Bodrum'un sağlığı ile de oynandığını savundu. "TÜRKAN SAYLAN'IN IŞIĞINI GÖRDÜM" Açıklamaların ardından hasta yakınları da söz alarak doktorlarına sahip çıktı. Bazı hasta yakınları tedavi sırasında yaşadıklarını anlatırken, Uzman Dr . Demirci duygusal anlar yaşadı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bodrum Şubesi Başkanı Meral Saraçbaşı, Kardiyolog Yasemin Demirci ile annesinin tedavisi sırasında tanıştıklarını belirterek, "Öğle yemeği yemeden, akşamları mesai sonu demeden hastalarına yardımcı olmaya çalışan bir doktordu. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin 20 yıl başkanlığını yapan Türkan Saylan'ın ışığını gördüm, Yasemin Demirci'de. Biliyorum ki nereye gönderilseler, yüreklerindeki insan sevgisiyle nasıl engellerse engellesinler, meslek sorumluluklarıyla her yerde değerli olacaklar" dedi. Basın açıklamasının ardından grup sessizce dağıldı.