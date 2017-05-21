(Görüntülü Haber) Bodrum'da huzur uygulamaları başladı

Nilüfer DEMİR - Hülya ELTEŞ / BODRUM(Muğla) , ) Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından huzur uygulaması yapıldı. Gümbet ve Bodrum Barlar sokağındaki barlarda polisler kimlik kontrolü yaptı. Aramaların ani baskınlarla çeşitli zamanlarda devam edeceği öğrenildi. Gümbet Mahallesi'ndeki Barlar Sokağı'nda ve Bodrum'un dünyaca ünlü Barlar Sokağı olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi'nde Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sezon başında huzurun sağlaması ve sorunsuz bir yaz dönemi yaşanması için operasyonlara başladı. Gece saat 00.00'da 200 polisle ilk olarak Gümbet'teki barlara habersiz operasyon düzenledi. Polisler Barlar Sokağı'ndaki mekanlara dağılarak, eş zamanlı kontroller gerçekleştirdi. Mekanlarda uyuşturucu ve kimlik kontrolleri yapılırken, aranması olan şahıslara yönelik GBT kontrolleri yapıldı. 18 yaş sınırlamasına dikkat çekildi, işletmeler bu yönde uyarıldı. Ellerinde silahları olan polisler arama yaptıkları mekanlarda, giriş-çıkışa izin vermedi. Mekanların kapılarında arama süresinde polisler bekledi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş ise uygulamaları yerinde takip ederek, uygulamayı yönetti. Bomba arama köpeği Çapkın da operasyonda görev yaptı. Gümbet'teki uygulamanın ardından, Bodrum Barlar Sokağında aramalara devam eden ekipler, gece boyunca bin kişin GBT'sini kontrol etti. Aranması olan kişiler, gözaltına alınırken (sayı verilmedi), 18 yaşından küçükleri bara alan mekanlar, uyarıldı. Sezonda başından bu yana ilk kez bugün düzenlenen uygulamanın, sezon içinde sık sık tekrarlanacağı öğrenildi.