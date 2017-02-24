(Görüntülü Haber) Bodrum'da güzel hava keyfi

Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), () - MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde güzel havayı görenler soluğu sahilde alırken, kıyı şeridindeki kafeterya ve restoranlar doldu. Bodrum'da şubat ayının sonlarına doğru hava sıcaklığının artmasını fırsat bilenler kendilerini dışarıya attı. Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığı 17 dereceyi bulduğu kentte, sahil kesimlerindeki insan yoğunluğu arttı. Kimileri gün boyu kafeterya ve restoranlarda oturup yemek yedi. Kimi vatandaşlar, kitap okuyarak güneşli havanın tadını çıkarttı. Bazıları şubat ayında deniz keyfi yaptı. Kumbahçe Plajı'nda renkli görüntüler oluştu. DENİZE GİRDİ Kumbahçe sahilinde denize giren 18 yaşındaki Buse Alper, "Ekim'den bu yana Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro ve oyunculuk eğitimi alıyorum. Her yaz Bodrum'a tatile geliyorum. İstanbul'daki soğuk havadan ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne yapılan saldırıdan dolayı çok bunaldığım için sezonu bu yaz biraz daha erken açmak istedim. Bir hafta kalmayı düşüyorum. Pazar günü döneceğim. Pazartesi günü tiyatro dersim var asla kaçırmak istemem" dedi. Bodrum'da güneşli ve sıcak havanın hafta sonuna kadar devam edeceği belirtildi.