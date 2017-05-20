(Görüntülü Haber) Bodrum'da Guinnes dünya rekoru denemesi

BODRUM'daki Ortakent-Yahşi Bahar Festivali (OYFEST) kapsamında gerçekleştirilen sualtı sportif Guinness dünya rekoru denemesi, başarıyla tamamlandı. Milli sporcu Bilge Çingigiray, su altında kadınlar en uzun mesafe yürüme branşında (tek nefeste) gerçekleştirdiği denemede, rekoru 40 metreden 67.16 metreye taşıdı.



Sualtı sporlarında 11 yıldır milli sporcu olarak yarışan Bilge Çingigiray, OYFEST etkinlikleri kapsamında Guinness Sualtı Sportif Dünya Rekoru, kadınlar en uzun mesafe yürüme branşında rekor denemesi gerçekleştirdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi sualtı sporları akademik danışmanı ve baş hakem Levent Ucuzal'ın ve şahitlerin gözetiminde rekor denemesi gerçekleştirildi.



TED Bodrum Koleji Yüzme Havuzu Tesisi'nde gerçekleşen etkinlikte, Bilge Çingigiray erken saatlerden itibaren tesise geldi. Son hazırlıklarını yaparak, konsantrasyonunu sağlayan ve nefes çalışmaları yapan Çingigiray, saat 13.00 sıralarında havuza girdi. Havuzda da son çalışmalarını yapıp, saat 13.15'te rekor denemesine başladı. Guinnes yönetimi tarafından daha önce kadınlarda denenmiş olan en uzun mesafe yürüme branşında 40 metre olarak tespit edilen rekoru kırmak için milli sporcu 25 metrelik havuzda yürümeye başladı.



Çingigiray, gerçekleştirdiği rekor denemesinde Guinnes Dünya Rekorunu 67.16 metreye taşıdı. Bilge Çingigiray, rekoru kırdıktan sonra sevincini oğlu 2.5 yaşındaki Doruk ile birlikte havuza girerek kutladı. Rekor denemesinin ardından Konferans Salonu'nda sponsorlara plaket verildi.



Rekorun sevincini basın mensuplarıyla paylaşan Çingigiray, "Harika bir duygu. Her şey çok güzeldi. Müthiş bir organizasyondu. Bunun gerçekleşmesinde katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bu tarihi an, özel atmosferde harikaydı. 40 metrenin üzerine çıkmam yeterliydi. Epey güzel bir metrede hiç risk almadan çok sağlıklı bir şekilde tamamlamak şahaneydi. Bodrum'a ülkemize ve dalış camiasına bu rekoru armağan ediyorum. Antrenmanlarımda çok çok üzerine çıkıyordum ama sağlıklı bir şekilde risk almadan tüm ekibimle birlikte bu mutluluğu paylaşmak istedim. Rekor denemelerim devam edecek ve erkekler rekoruna gözümü diktim" dedi.



Çingigiray'ın rekor denemesini çok sayıda kişi izledi. CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da rekor denemesini izleyerek, başarılı olmasının ardından milli sporcuyu tebrik etti. Kocadon, "Gözlerim dolarak izledim. Bodrum'da dünya rekoru kırıldı. Bodrum gibi bir yerle bunun özdeşleşmesi bizi heyecanlandırdı. Gözyaşlarımı da tutamadım. İnandıkça neler yapılabileceğini gösterdi. Birçok insanımıza örnek olacak bu davranışından dolayı kendisini tebrik ediyorum. İnanıyorum ki bu güzel dünya rekoru ülkemizi birlik beraberlik ve mutluluk ve huzur getirir. Sporun birleştirici ve kaynaşma gücünü tekrar kullanırız" dedi.