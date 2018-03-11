(Görüntülü Haber) Bodrum'da deniz sezonu erken açıldı

BODRUM'da güzel havayı gören vatandaşlar, sahillere akın etti. Bazı babaların, küçük çocuklarını denize sokmaları dikkat çekti. Bodrum'da güzel hava kıyı şeridine yansıdı. Hafta sonu tatili için Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi şehirlerden ilçeye gelenler, yazdan kalma bir gün yaşadı. 23 derece hava, 18 derece deniz suyu sıcaklığının ölçüldüğü ilçede kumsallar doldu. Gümüşlük Sahili'nde mart ayında denize girenler ardından şezlongta uzanıp güneşlendi. Çocukların da anneleri ve babaları ile birlikte deniz sezonunu açması şaşırttı. Denize girip güneşlenenlerin yanında palto ve kazakla sahilde yürüyüş yapanlar ise zıtlık yarattı. Sahildeki hareketlilik esnafın da yüzünü glüdürdü. Kafeterya ve restoranlar gün boyunca boş kalmadı.