(Görüntülü Haber) Bodrum'da deniz keyfi

BODRUM'da güneşli ve sıcak hava nedeniyle sezonun ilk yabancı turistleri denize girdi, güneşlendi. Bodrum'da yaklaşık 1 haftadır süren yağışlı ve rüzgarlı hava, yerini bu sabahtan itibaren güneşli gökyüzüne bıraktı. Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulduğu ilçede, deniz suyu sıcaklığı ise 17 derece ölçüldü. Bodrumlular ve yerli turistler, sahildeki kafeterya ve restoranları doldurdu, kahvaltılarını dışarıda yaptı. Denizli'nin Pamukkale ilçesinden bu sabah 2 günlüğüne Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'ndeki 4 yıldızlı bir otele gelen İsviçreli ve Norveçli turistler ise otele yerleştikten kısa bir süre sonra güzel havanın da etkisiyle plaja koştu. Otelin iskelesinden denize atlayan turistler bol bol yüzdü, güneşlendi, kanoya bindi. Tur rehberi Ali Kaleci, "İstanbul, Denizli, Pamukkale ve Efes turundan sonra bugün Bodrum'a geldik. Turistlerimiz, ülkelerine göre 30 derece daha sıcak havayı görünce, ilk işleri denize girmek oldu. Yarın da tarihi ve ören yerlerini gezeceğiz. Diğer gün de tekne ile mavi yolculuğa çıkacağız" dedi. İlçede görüntüler yaz aylarını aratmazken, sezonun ilk turist kafilesinin ise 23 Mart'ta iki haftalık tatil için İngiltere'den Milas-Bodrum Havalimanı'na ardından ilçeye geleceği belirtildi.