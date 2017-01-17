(Görüntülü Haber) Bodrum'da da anayasa değişikliğine karşı CHP'lilerden eylem

Nilüfer DEMİR, Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM(Muğla) , ) MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde de CHP'liler, anayasa değişikliğine karşı başlatılan "1 dakika ayağa kalkıyoruz" eylemini, 2'inci gününde de sürdürdü. CHP Genel Merkezince başlatılan ve ülke genelinde yapılan '1 dakika ayağa kalkıyoruz' eylemine, Bodrum'dan da destek geldi. Bodrum'un merkezinde yer alan, İskele Meydanı'ndaki Denizciler Kafe'de bir araya gelen CHP Bodrum İlçe Başkanlığı üyeleri, saat 17.00'de eylemi gerçekleştirdi. CHP'liler ve anayasa değişikliğine karşı olan vatandaşlar 1 dakika sessizce ayakta bekledi. Topluluğun 'Başkanlığa geçit yok', 'Anayasa değişikliğine hayır', 'Demokrasi, Cumhuriyet ve laiklik için ayağa kalkıyoruz' ve 'Özgürlüklerimiz için ayağa kalkıyoruz' yazılı dövizler taşıdı. Eylem, alkışlarla sonlandırıldı. CHP Bodrum İlçe Kadın Kolları Başkanı Emel Çakaloğlu, her düşünceden insana ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu sessiz bir eylem bizim için bütün kitlelere ulaşmaya çalışıyoruz. Denizciler Kafe'yi seçtik. İnsanların gelmesini beklemeden biz onların ayağına gidelim diye düşüncesiyle bu eylemin içine girdik. İnsanlar inşallah sesimizi duyarlar, anlarlar yeni anayasanın Türkiye ve bizler için sakıncalarını. Bunu duyurabilirsek ne mutlu bize" dedi. CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seyman ise, "Bu eylem sadece partinin bir eylemi değil. Cumhuriyete sahip çıkma eylemi, 140 yıllık demokrasiden vazgeçmeme eylemidir. Biliyorsunuz bizim mevcut anayasamız 3 ayak üzerine kurulu, yürütme, yasama ve yargı. Bunların tek elde toplanmasını karşıyız. 1876 yılında Meşrutiyet'in ilanıyla gelen anayasadan daha geri bir anayasayla yönetilmek istemiyoruz. Özgürlüklerimiz, gerek basının, bizlerin özgürlüklerinin kısıtlanmasını istemiyoruz. Bunun için bu eylemimiz devam edecek yarın da bu eylemi yapacağız. Ama ben ağırlıklı olarak meclisin ikinci turunda hatta son turdaki oylamada milletvekillerinin sağduyulu davranarak bu anayasa değişikliğinin geçmeyeceğini inanıyorum. Eğer geçerse, biz halkımıza güveniyoruz. Halkımıza bu konuda gerekli uyarıları yaparız. Sandıkta da bunun reddedileceğine inanıyorum. Türk halkı 140 yıldır yaşadığı demokrasiden ve son 90 yılda cumhuriyet ile geldiği noktayı terk edeceğine inanmıyorum" dedi.