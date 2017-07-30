BABANIN FERYADI Bodrum'da gece çifte tabancalı kişinin beach cluba düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren Sess Beach Club'ta komi olarak çalışan 21 yaşındaki Furkan Say'ın babası Hasan Say, yaşananlara tepki gösterdi. Hasan Say, "Evladıma doyamadım. Bir 'bacağım' bile diyemeden hayatının baharında yaşamını yitirdi. Ciğerim yandı. Keşke çalışmasına izin vermesiydik. Bir motor sevdasına yandı gitti oğlum" dedi.
(Görüntülü Haber) Bodrum'da çifte tabancalı saldırgan dehşeti: 1 ölü, 4 yaralı (3)
BABANIN FERYADI Bodrum'da gece çifte tabancalı kişinin beach cluba düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren Sess Beach Club'ta komi olarak çalışan 21 yaşındaki Furkan Say'ın babası Hasan Say, yaşananlara tepki gösterdi. Hasan Say,...
30 Temmuz 2017 Pazar 15:10
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