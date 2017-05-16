(Görüntülü Haber) Böbrek hastası Mine'ye sürpriz doğum günü

ZONGULDAK'ın Kozlu İlçesi'nde Emekçi Kadınlar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, evde eğitim alan böbrek hastası 16 yaşındaki Mine Kalafat'ı ziyaret edip pasta keserek doğum gününü kutladı. Tek böbrekle dünyaya gelen Mine Kalafat, 7 yıl önce 9 yaşındayken yüzde 70'le çalışan diğer böbreği de tamamen işlevini yitirince diyalize girmeye başladı. Hem hastalığı, hem de orta derece zeka geriliği bulunduğu için okula başlasa da devam edemeyen Mine Kalafat, 6 yıldır evde eğitim alıyor. Öğretmeni Birsen Demirbağ'ın yönlendirmesiyle 3 yıl önce annesinin böbreği nakledilen ve şimdi diyalize girmekten kurtulan Mine, evde eğitim almaya devam ediyor. Zonguldak Emekçi Kadınlar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, enfeksiyon riski nedeniyle çok az dışarı çıkabilen ve tüm vaktini evde geçiren Mine'yi 16'ncı yaş gününde yalnız bırakmadı. Mine'den habersiz evine giden dernek üyeleri, kapıda yanlarında getirdikleri doğum günü pastasının mumlarını yakarak zile bastı. Kapıyı açan Mine, karşısında 'İyi ki doğdun Mine' diyen kadınları görünce şaşırdı. Ardından gülümseyen Mine, pastanın üzerindeki mumları üfledi. İlk defa bu şekilde bir sürpriz doğum günü kutlamasıyla karşılaşan Mine, dernek üyelerine teşekkür etti. Dernek Başkanı Yüksel Yayla, anne Hatice Kalafat'a da Anneler Günü nedeniyle elektrikli çaydanlık hediye etti. Yüksel Yayla, Mine'nin enfeksiyon nedeniyle dışarıya çıkamadığını öğrenince öğretmeni Birsen Demirbağ ile irtibata geçtiklerini söyledi. Ardından doğum gününde sürpriz yapmaya karar verdiklerini anlatan Yayla, şöyle konuştu: "Mine'yi sevindirdiysek ne mutlu bize. Çok duyguluyum. Bu kızımızın yaş günü odluğunu öğrendik. Böyle bir etkinlik yapmak istedik. Mutlu olduğunu düşünüyoruz. Gözlerindeki ifade çok önemliydi bizim için. Onun mutlu olduğunu görünce biz de mutlu olduk. Annesinin de Anneler Günü'nü kutladık. Aileyle bir arada olmaktan mutluyuz." Ev kadını Hatice ve inşaat işçisi İbrahim Kalafat'ın 3 çocuğundan biri olan Mine'nin öğretmeni Birsen Demirbağ da emekçi kadınlara teşekkür ederek, "Mine'nin ve ailesinin haberi yoktu. Benle irtibata geçti dernek üyeleri. Ben de Mine'nin mutlu olacağını düşündüm. Çok mutlu oldu. Anne de çok mutlu oldu. Mine'nin hep birlikte daha güzel günlere gelmesini sağlayacağız" dedi.