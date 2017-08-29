BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) yardım TIR'ları Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye gitti. BM'nin Reyhanlı İlçesi'ndeki lojistik merkezinden yüklenen 22 yardım TIR'ı, polis ve BM görevlileri kontrolünde Suriye'ye geçiş yapmak için Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. İnsani ihtiyaç malzemesi olan TIR'lar yapılan işlemlerin ardından İdlib'e gönderildi. Yardım malzemelerinin bölgede yaşayan halka dağıtılacağı öğrenildi.
(Görüntülü Haber) BM’den Suriye’ye 22 TIR yardım
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) yardım TIR'ları Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye gitti. BM'nin Reyhanlı İlçesi'ndeki lojistik merkezinden yüklenen 22 yardım TIR'ı, polis ve BM görevlileri kontrolünde...
29 Ağustos 2017 Salı 17:04
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