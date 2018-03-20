(Görüntülü Haber) BM’den Suriye’nin İdlib kentine gıda yardımı
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye’nin İdlib kentindeki siviller için 21 TIR gıda maddesi gönderildi. BM’nin Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik merkezinden yüklenen 21 TIR, Jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü...
20 Mart 2018 Salı 14:34
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye’nin İdlib kentindeki siviller için 21 TIR gıda maddesi gönderildi. BM’nin Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik merkezinden yüklenen 21 TIR, Jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından TIR’lar İdlib’e hareket etti. TIR’larda bulunan gıda maddeleri İdlib kentinde bulunan sivillere dağıtılacak.
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