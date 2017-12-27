(Görüntülü Haber) BM, Suriye’ye 14 TIR yardım malzemesi gönderildi
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye’nin İdlib kentine 14 TIR’dan oluşan yardım malzemesi gönderildi. BM'nin Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan depolarından TIR’lara yüklenen yardım malzemesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan...
27 Aralık 2017 Çarşamba 16:55
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye’nin İdlib kentine 14 TIR’dan oluşan yardım malzemesi gönderildi. BM'nin Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan depolarından TIR’lara yüklenen yardım malzemesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan çıkış yaparak Suriye’ye geçti. Yardımların İdlib ilinde bulunan Suriyeli sivillere dağıtılacağı belirtildi. Bu arada yardım konvoyuna Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve BM görevlileri de eşlik etti.
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