(Görüntülü Haber) BM, Suriye’ye 14 TIR yardım malzemesi gönderildi

BM'nin Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan depolarından TIR’lara yüklenen yardım malzemesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan çıkış yaparak Suriye’ye geçti. Yardımların İdlib ilinde bulunan Suriyeli sivillere dağıtılacağı belirtildi. Bu arada yardım konvoyuna Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve BM görevlileri de eşlik etti.
BM'nin Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan depolarından TIR’lara yüklenen yardım malzemesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan çıkış yaparak Suriye’ye geçti. Yardımların İdlib ilinde bulunan Suriyeli sivillere dağıtılacağı belirtildi. Bu arada yardım konvoyuna Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve BM görevlileri de eşlik etti.