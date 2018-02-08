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(Görüntülü Haber) Bitlis’te psikiyatri uzmanı doktora hasta dayağı

BİTLİS-Tatvan Devlet Hastanesi’nde görev yapan Psikiyatri Uzmanı Dr. Mehmet Öztürk, bir hasta tarafından dövüldü. Dr. Öztürk, şiddetin son bulmasını istedi.   İddiaya göre olay öğle saatlerinde poliklinik hizmeti veren Psikiyatri...

BİTLİS-Tatvan Devlet Hastanesi’nde görev yapan Psikiyatri Uzmanı Dr. Mehmet Öztürk, bir hasta tarafından dövüldü. Dr. Öztürk, şiddetin son bulmasını istedi.  

İddiaya göre olay öğle saatlerinde poliklinik hizmeti veren Psikiyatri Uzmanı Dr. Mehmet Öztürk’ün hasta muayenesi sırasında meydana geldi. Başka bir hastayı muayene ettiği sırada polikliniğe giren, bir başka hastanın rapor verilmediği iddiasıyla kendisini dövdüğünü ileri süren Dr. Öztürk, şiddetin son bulmasını istedi. Dr. Öztürk, saldırıyı gerçekleştiren kişi hakkında şikayetçi olduğunu belirtirken, bunun gibi saldırıların bir daha tekrarlanmaması dileğinde bulundu.

Saldırı sonrasında Uzman Doktor Öztürk’ün meslektaşları ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Mehmet Baki Kaya, Bitlis-Tatvan devlet hastanesi önünde toplanarak ortak bir basın açıklaması yaptı. Bir doktora saldıran ve şiddet uygulayan ruh ve zihniyetin anlaşılmasının mümkün olmadığını söyleyen Kaya, şöyle konuştu: 

"Bu menfur saldırıyı ve saldırının failini kınıyoruz. Bir doktora saldıran ve şiddet uygulayan ruh ve zihniyetin anlaşılması mümkün değildir. ‘Sizin sağlığınız bizim bayramımız’ diyen sağlık çalışanlarına gösterilen şiddet, sağlık hizmetlerinin aksamasına, bazen bir sağlık çalışanının aramızdan ayrılmasına, geride gözü yaşlı insanlar bırakmasına kadar varabilmektedir. Bunun için diyoruz ki, sağlıkta şiddetin önlenmesi toplumsal bir sorumluluktur ve bu toplumun her birimine bu konuda büyük görevler düşmektedir."

 

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