(Görüntülü Haber) Bitlis’te 245 köy yolu ulaşıma kapandı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () - BİTLİS’te dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 245 köy yolu ulaşıma kapandı. Kentte dün başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının 117 santimetreye kadar ölçüldüğü kentte, 245 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri kapanan köy yollarını açmak için seferber oldu. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, karla mücadelenin aralıksız devam ettiğini belirterek acil durumlar için de ekiplerin hazır bekletildiğini söyledi. Bitlis Meteoroloji Müdürü Rasim Saraç ise kent merkezinde kar kalınlığının 117 santimetreye ulaştığını belirtti. Kar yağışının aralıklarla Cumartesi gününe kadar devam edeceğini belirten Saraç, çığ ve don ve buzlanmalara karşı vatandaşların duyarlı olmalarını istedi.