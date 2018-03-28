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(Görüntülü Haber) Bitlis Valisi Ustaoğlu Devletin millet için gönderdiklerini dağa götürdüler

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu merkeze bağlı Yolalan beldesini ziyaret etti. Belediyenin çalışmaları hakkında Tatvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Özkan?dan bilgi alan Vali Ustaoğlu, Hain terör örgütü ve bunların uzantıları,...

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu merkeze bağlı Yolalan beldesini ziyaret etti. Belediyenin çalışmaları hakkında Tatvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Özkan?dan bilgi alan Vali Ustaoğlu, Hain terör örgütü ve bunların uzantıları, devletin millete hizmet için gönderdiği imkanları hizmet olarak değil, dağa ve başka amaçlara hizmet olarak bunu götürmeye çalıştı. Onlar da şimdi kanunlar karşısında hesap veriyor dedi.  
Vali İsmail Ustaoğlu, ilçe gezileri kapsamında Yolalan belde belediyesini ziyaret ederek, Tatvan Kaymakamı ve Yolalan Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Özkan'dan bilgi aldı. Muhtarların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Vali Ustaoğlu, beldeyi yaz aylarında şantiye alanına döndüreceklerini söyledi. Bölge insanının yıllardır susamış olduğu bir takım belediye hizmetine 10 ay gibi kısa bir sürede ulaştığını anlatan Vali Ustaoğlu, şöyle konuştu Yapılacak projelerle yeni ve güzel hizmetler yapılacak. Bu insanlara yazık değil mi Bu bölgede yaşayan, buranın kahrını çeken vatandaşın bu belediye ve kamu hizmetlerinden mahrum etmeye kimsenin hakkı yok. Hain terör örgütü ve bunların uzantıları, devletin millete hizmet için gönderdiği imkanları hizmet olarak değil, dağa ve başka amaçlara hizmet olarak bunu götürmeye çalıştı. Onlarda şimdi kanunlar karşısında hesap veriyor. Bu 70 milyon insanın hakkı olan devletin parasını inşallah burada bu millette hizmet etmek için el biriliği ile yerine getireceğiz. Açıklamalarına ardından Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler Yolalan Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret ederek beldeden ayrıldı.

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